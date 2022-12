Foto: Sebastian Stricker Ratssitzung am 6. Dezember Am Dienstag im Liveticker: Wofür darf Osnabrück im Jahr 2023 noch Geld ausgeben? Von Sebastian Stricker | 05.12.2022, 16:00 Uhr

Am Nikolaustag stellt der Osnabrücker Rat die finanziellen Weichen für das Jahr 2023. Aber was kann sich die Stadt angesichts galoppierender Kosten überhaupt noch leisten? Wo kann, soll, muss gespart werden? Wir berichten am Dienstagabend im Liveticker.