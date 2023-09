Live: Di., 16:40 Uhr Ratssitzung am Dienstagabend Im Liveticker: Eine Million Euro für den VfL Osnabrück? Von Cornelia Achenbach | 18.09.2023, 09:39 Uhr Am Dienstag findet die nächste Ratssitzung in Osnabrück statt. Symbolfoto: Sebastian Stricker up-down up-down

In der ersten Sitzung nach der Sommerpause diskutiert der Osnabrücker Rat am Dienstag, 19. September 2023, unter anderem über Fahrplanänderungen im Busverkehr und einen Zuschuss in Millionenhöhe für den VfL Osnabrück. Außerdem wird ein neues Gesicht im Stadtrat begrüßt. Wir berichten von der Ratssitzung live im Ticker.