Wer zieht aus der Region Osnabrück in den neuen niedersächsischen Landtag ein? FOTO: imago images/Eibner (Symbolfoto) up-down up-down Am 9. Oktober Liveblog: So läuft die Landtagswahl Niedersachsen 2022 in Stadt und Landkreis Osnabrück Von Nadine Sieker | 25.08.2022, 12:18 Uhr

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Wir sind an diesem Tag für Sie in Stadt und Landkreis Osnabrück unterwegs, um Sie über die Wahl im Liveblog auf dem Laufenden zu halten.