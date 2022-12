Neu im Landwehrviertel: Im Wohnquartier „MienHuus“ entstehen 59 Reihen- und Doppelhäuser im KfW-40-Plus-Energiestandard. Foto: ASP Architekten up-down up-down Neues Quartier „MienHuus“ Im Osnabrücker Landwehrviertel entstehen 59 Stadthäuser mit Mietwohnungen Von Rainer Lahmann-Lammert | 08.12.2022, 13:00 Uhr

Im Landwehrviertel laufen die Bauarbeiten für das Wohnquartier „MienHuus“ an. 59 Stadthäuser sollen als Doppelhaushälften und Reihenhäuser am Bristolring und am Glasgowring entstehen – in der Effizienzklasse KfW 40 Plus, die als Topstandard beim energieeffizienten Bauen gilt.