Für 3,36 Millionen Euro Im Hafen entsteht eine neue Start-up-Schmiede der Hochschule Osnabrück Von Sandra Dorn | 28.09.2022, 11:15 Uhr

Die Hochschule Osnabrück will mehr Studierende auf die Idee bringen, Unternehmen zu gründen. Im Hafen, gleich neben dem Leisen Speicher, entsteht dafür ein „Start-up Lab“, in dem die Studierenden an ihren Ideen arbeiten können. 3,36 Millionen Euro pumpt der Bund in das Projekt.