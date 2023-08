Herumliegende Teile Unfall im Berufsverkehr: Stau auf der A30 bei Osnabrück Von Anke Schneider | 29.08.2023, 17:14 Uhr Im Berufsverkehr kam es auf der A30 zu einem Unfall. Foto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down

Auf der A30 in Richtung Niederlande ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Anschlussstelle Hellern zu einem Unfall gekommen. Der Verkehr staut sich nun auf fast zehn Kilometer.