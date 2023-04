Die Polizei hat in einer Sportsbar in der Buerschen Straße Spielautomaten wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels beschlagnahmt. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Sportsbar in Buersche Straße Verdacht des illegalen Glücksspiels: Spielautomaten in Osnabrück beschlagnahmt Von Jean-Charles Fays | 16.04.2023, 16:13 Uhr

Dem Besitzer einer „Sportsbar“ in der Buerschen Straße in Osnabrück wird illegales Glücksspiel vorgeworfen. Bei einer Polizeikontrolle wegen Ruhestörung in der Nacht zu Samstag fanden die Beamten im rückwärtigen Bereich der Bar Glücksspielautomaten, die von Gästen bespielt wurden. Eine Lizenz für die Automaten konnte nicht vorgewiesen werden.