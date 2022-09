Die Polizei verfolgte in der Nacht zu Sonntag einen Audi-Fahrer, der mit 130 km/h durch Osnabrück fuhr. Symbolfoto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down 130 km/h innerorts 24-Jähriger rast durch Osnabrück und muss seinen Führerschein und sein Auto abgeben Von Anke Schneider | 19.09.2022, 14:29 Uhr

In der Nacht zu Sonntag machte ein 24-Jähriger mit seinem Audi auf sich aufmerksam, indem er in Osnabrück mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Iburger Straße in Richtung Georgsmarienhütte fuhr. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und musste dabei riskante Fahrmanöver beobachten.