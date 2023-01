Einen illegaler Glücksspielautomat fanden die Beamten. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Verbotenes Glücksspiel Polizei schließt illegale Gaststätte in der Iburger Straße in Osnabrück Von Anke Schneider | 19.01.2023, 13:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Polizei und die Stadt Osnabrück haben eine illegale Gastronomie in Osnabrück geschlossen. Sie befand sich in dem Hinterhof eines Hauses an der Iburger Straße.