„In den letzten Jahren haben Sie viel gearbeitet und gelernt und das hat sich gelohnt. Ihre Prüfungen haben Sie mit herausragenden Ergebnissen bestanden. Dafür gebührt Ihnen unsere Anerkennung“, lobte IHK-Vizepräsident Axel Mauersberger die Prüfungsbesten bei der Ehrungsveranstaltung in der Osnabrück-Halle.

Die höchste Punktzahl

Von mehr als 4200 Prüfungsteilnehmern in über 130 verschiedenen Ausbildungsberufen aus dem IHK-Bezirk wurden in diesem Jahr 43 Auszubildende als Berufsbeste ausgezeichnet. Sie hatten ihre Abschlussprüfung mit der Bestnote „sehr gut“ bestanden und in ihrem jeweiligen Beruf die höchste Punktzahl erreicht.

Sie gaben Einblicke in ihre Erfahrungen bei Unternehmensgründungen: Katharina Lutermann (Bildmitte) vom Osnabrück Healthcare Accelerator (OHA) und Niklas Schwichtenberg von der Osnabrücker MACH Academy. Foto: Christoph Beyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Einen Programmpunkt vor der Urkundenübergabe bildete der „Start Up-Talk“ mit Katharina Lutermann von der Osnabrück Healthcare Accelerator GmbH (OHA) und Niklas Schwichtenberg von der Osnabrücker MACH Academy. Beide ermunterten die jungen Berufstätigen zu Unternehmensgründungen und berichteten von eigenen Gründungserfahrungen sowie der Bedeutung von beruflichen Netzwerken.

„Influencer“ für das Erfolgsmodell Berufsausbildung

Im Anschluss hob IHK-Vizepräsident Mauersberger die Bedeutung der Leistungen der Auszubildenden für die regionale Wirtschaft hervor. Mit ihrer so erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung würden den Absolventen nun alle Karrierewege offenstehen. Für die Unterstützung der Bezirksbesten dankte der IHK-Vizepräsident den Ausbildungsunternehmen, Lehrkräften und Familienangehörigen. Besonders hob Mauersberger auch das Engagement der über 2000 ehrenamtlichen Prüfer hervor, ohne deren Einsatz das System der dualen Ausbildung nicht funktionieren könne. Als „Influencer“ für das Erfolgsmodell Berufsausbildung riet er den Auszubildenden dazu, ihre guten Erfahrungen weiterzugeben.

IHK-Vizepräsident Axel Mauersberger überreicht in der Osnabrück-Halle einer der prämierten Auszubildenden die Urkunde. Foto: Christoph Beyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehrjährige Lehr- und Studiengänge

In einer weiteren Feierstunde ehrten die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) und die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 114 Absolventen der berufsbegleitenden VWA-Studiengänge sowie 344 Fortbildungsabsolventen, welche in diesem Jahr die Prüfung zum Industriemeister, Fachwirt, Bachelor Professional oder zum Betriebswirt absolviert haben. VWA-Geschäftsführerin Sonja Splittstößer und IHK-Geschäftsbereichsleiterin Juliane Hünefeld-Linkermann betonten das große Engagement der Absolventen, die sich in mehrjährigen Lehr- und Studiengängen berufsbegleitend fortgebildet hätten.

