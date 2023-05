Die Firma IGK Krabbe hat ihre Büros in alten Bauernhäusern in Osnabrück-Atter. Foto: Jörn Martens up-down up-down Wer arbeitet denn da? Garten, Obst, dicke Balken: Selbstgebautes Büro-Dorf in Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 06.05.2023, 18:06 Uhr

Die Ingenieure sitzen in alten Fachwerkhäusern und entwerfen Industriekathedralen der Zukunft: Es gibt in Osnabrück wohl keinen Arbeitsplatz, dessen idyllischer Charakter so sehr im Gegensatz steht zum Produkt der Arbeit. Ein Besuch im Büro-Dorf der IGK Krabbe in Atter.