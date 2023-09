Markige Worte zum Wohnungsbau-Gipfel findet der Bezirkschef der IG Bau Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Friedrich Pfohl: „Nein, es ist nicht der Wohnungsbau-Wumms, auf den alle aus dem Kanzleramt warten. Es ist ein Wümmschen.“ Das politische Berlin verteile lediglich „Wohnungsbau-Globuli mit homöopathischen Dosen“. Es mache jedoch „keine Radikaltherapie“, die der Wohnungsbau und der völlig überhitzte Mietwohnungsmarkt dringend brauche.

Für die Bauwirtschaft sei der Wohnungsbau ein wichtiges Standbein. Klar ist für Pfohl, dass Bund und Land ein weiteres Abrutschen beim Neubau und beim Sanieren von Wohnungen dringend verhindern müsse. „Es geht darum, eine scharfe Rezession auf dem Bau abzuwenden. Drohende Kurzarbeit und Entlassungen wären fatal“, warnt der Bezirkschef der Industriegewerkschaft. „Wenn der Bau jetzt Manpower und Technik verliert, läuft bald nichts mehr.“

Der Absturz der Baukapazitäten gehe rasend schnell: Der Abbau bei den Beschäftigten auf dem Bau laufe sogar sechsmal schneller als der Personal-Aufbau. Wen der Bau verliert, der kommt auch nicht wieder.

Friedrich Pfohl ist Bezirkschef der Gewerkschaft IG Bau

IG Bau: 50 Milliarden Euro für Sozialwohnungen

Um das zu verhindern, sei jetzt ein „Milliarden-Booster“ bei der Förderung für den Wohnungsbau notwendig. Die geplante Eigentumsförderung für Familien geht Pfohl nicht weit genug. Nach den aktuellen Plänen sollen die staatlich geförderten Kredithöchstbeträge um bis zu 35.000 Euro angehoben. Außerdem soll die Einkommensgrenze, bis zu der ein zinsvergünstigtes Darlehen beantragt werden kann, von 60.000 Euro im Jahr auf 90.000 Euro angehoben werden. Je weiteres Kind können 10.000 hinzuverdient werden. Der Bezirkschef der IG Bau fordert darüber hinaus aber, dass die staatlichen Fördergelder für den Wohnungsbau insgesamt massiv aufgestockt werden.

Bis 2025 fordert Pfohl, bundesweit 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zu investieren. „Nur dann kann es noch klappen, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen“, zeigt Pfohl sich überzeugt. Zudem müssten 22 Milliarden Euro für den bezahlbaren Wohnungsbau bereitgestellt werden, um 60.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, bei denen die Kalt-Miete zwischen 8,50 und 12,50 Euro pro Quadratmeter liegt. Insgesamt müsse der Staat – also Bund und Länder – bis 2025 also 72 Milliarden Euro in die Hand nehmen.

Erst einmal muss gebaut werden – mit Augenmaß für den Klimaschutz

Den Verzicht auf den im Koalitionsvertrag für 2025 vereinbarten Energiesparstandard EH40 für Neubauten kommentierte Pfohl: „Es muss in erster Linie jetzt erst einmal gebaut werden – mit Augenmaß für den Klimaschutz.“ Wenn man auf dem höchsten machbaren Energiespar-Niveau mit einem Maximum an Gebäudetechnik baue, dann werde es am Ende so teuer, dass gar nicht erst gebaut werde. Der ursprünglich für 2025 geplante Standard EH40 bedeutet, dass nur noch ein Bedarf von 40 Prozent der Energie eines Vergleichsneubaus benötigt wird. Derzeit gilt der Standard EH55 für Neubauten.

Bauunternehmer Echterhoff: Ökostandard EH40 macht Bauen zehn Prozent teurer

Thomas Echterhoff, Chef der gleichnamigen Bau-Gruppe aus Osnabrück und Präsident des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen, hält es für richtig, dass sich die Bundesregierung nun doch von dem für 2025 vereinbarten Energiesparstandard EH40 für Neubauten verabschiedet: „EH40 würde den Wohnungsneubau um weitere circa zehn Prozent verteuern – ohne wirklich viel Energie einzusparen.“

Auch aus klimapolitischer Sicht sei die Ertüchtigung des Alt-Bestandes viel wichtiger. Dazu will der Bund allerdings erst in den kommenden Jahren ein Programm für den Kauf sanierungsbedürftiger Häuser auflegen. Auch der Umbau leer stehender Büros und Läden zu neuen Wohnungen soll dabei finanziell unterstützt werden.

Bauunternehmer Thomas Echterhoff begrüßt, dass die Bundesregierung den geplanten, neuen Ökostandard beim Bauen kippt.

Die ausgeweitete Wohneigentumsförderung für Familien hält Echterhoff nicht für ausreichend. Er würde sich wünschen, die zinsgünstigen KfW-Förderung insbesondere für Familien mit einem maximal zu versteuernden Jahreseinkommen in Höhe von 90.000 Euro im Jahr bereits bei einem Energiestandard EH 55 zu ermöglichen. Bislang ist diese KfW-Förderung „Wohneigentum für Familien“ nur vorgesehen, wenn die Häuser nach dem teuren EH40-Standard gebaut sind.

Höhere KfW-Förderung für Bauwillige fehlt

Sind die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen in Summe nun also der dringend benötigte Wohnungs-Wumms? Thomas Echterhoff meint: „Nein. Es fehlen klare Ansagen zu vielen Dingen.“ Im Kompetenzwirrwarr mit den Ländern seien darüber hinaus noch sehr viele Fragen der „Gegenfinanzierungen“ für die geplanten Förderungen zu klären.

Das Grundproblem bei den vielen kleinen Eigentümern seien die hohen Bau- und Erwerbskosten, die sich nicht durch die Miete refinanzieren lassen. Auch für viele Eigennutzer gelte weiterhin, „dass die hohen Bau- und Erwerbskosten nicht finanzierbar sind“. Aus diesem Grund vermisst Echterhoff im Maßnahmenpaket vor allem eine höhere KfW-Förderung für Bauwillige.

Chef der Bau-Innung lobt Abkehr von Ökostandard

Auch der Chef der Bau-Innung für Stadt und Landkreis Osnabrück, Christian Otterbach, lobt die Abkehr der Bundesregierung vom geplanten Energiestandard EH40 für Neubauten als „richtige Entscheidung“. Den Standard EH55 für Neubauten hält er aus den gleichen Gründen wie Echterhoff in den kommenden Jahren noch für ausreichend.

Der Chef der Bau-Innung, Christian Otterbach, hatte auf einen „Doppel-Wumms" für den Wohnungsbau gehofft. Es sei aber allenfalls ein „kleiner Wumms" geworden.

Otterbach, der selbst Chef des Bissendorfer Bauunternehmens Flaspöler ist, kritisiert, dass weiterhin nur der hohe KfW-Effizienzhausstandard 40 für Neubauten gefördert werde. Insgesamt habe die Baubranche auf einen „Doppel-Wumms“ der Bundesregierung für den Wohnungsbau gehofft, die nun geschnürten Maßnahmen seien jedoch nicht mehr als allenfalls ein „kleiner Wumms“.