Der Fahrer eines weißem Mercedes Sprinter fuhr einen Radfahrer an und flüchtete. Symbolfoto: dpa/Marcel Kusch up-down up-down Fahrer eines Mercedes flieht Radfahrer auf der Iburger Straße in Osnabrück angefahren Von Anke Schneider | 05.12.2022, 08:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Zu einem Unfall kam es am Montagmorgen auf der Iburger Straße in Osnabrück. Der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter fuhr einen Radfahrer an und beging Fahrerflucht.