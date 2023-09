Einkaufswagen auf Tier geschoben Hund vor Osnabrücker Supermarkt schwer verletzt Von Anke Schneider | 05.09.2023, 15:24 Uhr Täglich müssen Hunde vor dem Supermarkt auf ihre Besitzer warten. Einem Labrador aus Osnabrück wurde das nun zum Verhängnis. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down

Am Penny-Verbrauchermarkt an der Bremer Straße in Osnabrück wurde am vergangenen Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein Hund schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.