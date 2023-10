Polizei sucht Zeugen Hund bringt Radfahrerin in Osnabrücker Park zu Fall Von Anke Schneider | 12.10.2023, 16:02 Uhr Die Osnabrücker Polizei sucht eine Hundehalterin, deren Hund einen Unfall verursacht hat. Symbolfoto: Imagio/K. Schmitt up-down up-down

An der Kreuzung Am Krümpel/Blumenmorgen ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Ein frei laufender Hund war der Auslöser dafür.