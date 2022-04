Im Musical „Evita“ am Samstag und im Tanzstück „Incomplete Harmony“ am Sonntag, beides Wiederaufnahmen der vergangenen Spielzeit. In den vergangenen Tagen haben die beiden mit ihren Kollegen am Theater Osnabrück die Schritte einstudiert – und sind ein bisschen nervös. „Super nervous (supernervös)“ sei sie, gesteht Hsiao-Ting Liao.

Gelassener blickt Keith Chin seinen ersten Auftritten entgegen, vor allem dem im Tanzstück. Er vertraue seinen Tanzkollegen, sagt er. Mehr Sorgen bereitet ihm dagegen das Stück „Evita“, bei dem neben den Tänzern noch viele Schauspieler und Sänger auf der Bühne stehen. Überhaupt ist das Verhältnis zu den neuen Kollegen gut. „Sie haben uns sehr geholfen und uns gezeigt, wie wir uns bewegen müssen“, sagt Hsiao-Ting Liao über die ersten Proben. Wie Keith Chin war sie, bevor sie nach Osnabrück kam, am Stadttheater in Gießen engagiert: sie zwei, er dreieinhalb Jahre.

Schon nach wenigen Tagen am neuen Arbeitsplatz können sie die Unterschiede zwischen dem einen und anderen Theater auf den Punkt bringen. „Hier müssen wir mehr unser Hirn nutzen“, sagt Hsiao-Ting Liao. In der Tanzcompagnie Gießen hätten sie die Schritte „einfach kopieren“ müssen. In der Dance Company von Mauro de Candia werde dagegen mehr improvisiert. „Wir haben mehr Freiheit, selbst etwas zu machen“, ergänzt Keith Chin.

Der 26-Jährige wurde in Malaysia geboren. Seit er fünf Jahre alt ist, tanzt er. Seine Ausbildung machte er zunächst an der Federal Academy of Ballet in Malaysia und schloss danach ein Studium an der Western Australian Academy of Performing Arts in Perth ab. Er tanzte am West Australian Ballet und arbeitete als Gasttänzer mit internationalen Compagnien, etwa dem New York Theater Ballet. 2010 folgte das Engagement in Gießen.

Hsiao-Ting Liao kam in Taiwan zur Welt, wo sie an der Taipei National University of the Arts studierte. Anschließend arbeitete sie als freischaffende Tänzerin und wirkte unter anderem in Produktionen von George Balanchine und Martha Graham mit. Außerdem trat die 29-Jährige als Solotänzerin in Choreografien von Zhang Xiao-Xiong und in „Middle“ von He Hsiao-Mei auf. 2011 ging Hsiao-Ting Liao nach Gießen, wo sie wie Keith Chin ihr erstes Festengagement in Deutschland bekam.

Mit „Incomplete Harmony“ wird am Sonntag, 25. August, um 19.30 Uhr das Stück von Gastchoreograf Shang-Chi Sun wiederaufgenommen. Weitere Vorstellungen folgen am Freitag, 30. August, und Dienstag, 24. September. Anders als versehentlich im Spielplan angegeben, findet am Freitag, 20. September, keine Aufführung statt. Kartentel.: 0541/7600076.