Veteranen der Hossa Party sind die drei Sänger der Schlager Polizei. Sie sind auch beim 25. Geburtstag am Samstag in Osnabrück dabei. Foto: Markus Böwer up-down up-down Samstag gibt es wieder Schlager Hossa Party feiert am 3. September 25-Jähriges in Osnabrück Von Thomas Wübker | 30.08.2022, 17:50 Uhr

Die Hossa Party feiert am Samstag, 3. September, ihren 25. Geburtstag im Alando Ballhaus in Osnabrück. Mit dabei sind die Veteranen der Schlager Polizei. Party-Kapitän Chris Schäfer erinnert sich an die komischten Begegnungen.