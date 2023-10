Es ist voll an diesem Freitagabend in der Innenstadt von Osnabrück. Fußgänger schlendern durch die Straßen und manch einer bleibt verwundert stehen, als er die Reihe der kleinen Holzhäuser vor sich auftauchen sieht. Handys werden gezückt, Fotos geschossen, Fahrräder und Kinderwagen über die Reihe hinweg gehoben.

Gegen 16 Uhr hat die U19-Mannschaft des Osnabrücker VfL mit dem Aufbau der Häuserreihe begonnen. Knapp 1648 Häuschen führen vom Hintereingang der Marienkirche (auf dem Rathausplatz war das Streetfood-Festival) bis hinein in den Dom. „Kunst, interkulturell, Charity – da ist echt alles dabei. Ich habe selten von so einer komplexen Aktion gehört“, staunt VfL-Trainer Kristopher Fetz.

Vor dem Dom wurde sogar noch eine Extra-Schleife gezogen, so viele Häuschen wurden aneinander gereiht.

Jedes Detail mit eigener Symbolik

Womit er Recht hat: Über ein Jahr hat die Planung der Kunstinstallation „Haus Europa“ in Anspruch genommen, jedes Detail hat seine eigene Symbolik. Die Anzahl der Häuser steht für das Jahr des Westfälischen Friedens – und für die ungefähre Entfernung zwischen Osnabrück und Butscha in der Ukraine. Denn zusätzliche 375 Häuser – passend zum Jubiläumsjahr – wurden aus dem Holz Butschaer Bäume gefertigt. Der Weg der Häuser von der Marienkirche zum Dom beschreibt einen Brückenschlag zwischen den Religionen, die Strecke nach Butscha symbolisiert die Kooperation der Nationen.

Links das Häuschen aus heimischen Holz, rechts das aus Butschaer Holz - sogar einen Granatsplitter kann man auf dem Dach erkennen.

Am Dom sieht man derweil nur strahlende Gesichter. „Es ist eine irre Euphorie! Alle sind ganz happy, dass dieses lang vorbereitete Projekt jetzt tatsächlich umgesetzt wurde“, erzählt Thomas Ganter, Mitinitiator und ehemaliger Präsident des Osnabrücker Lions Club. Auch Stefan Spiegelburg, aktueller Lions-Präsident, ist mehr als zufrieden. „Die Begeisterung ist allen ins Gesicht geschrieben“, sagt er, „und der Dank gebührt unserem Lions-Freund Stefan Nixdorf, der die Idee hatte und uns alle angesteckt hat.“

Lokale Prominenz vor Ort

Mit dem Extremsportler John McGurk, dem Hellmann-Geschäftsführer Klaus Hellmann, der Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und einigen weiteren sind viele bekannte Osnabrücker vor Ort – und fast alle haben an der Aktion „Haus Europa“ mitgewirkt. „Das ist eine tolle Aktion und letztlich eine Bestätigung unseres Jubiläumskonzepts, weil wir ja auch versucht haben die Bürgerschaft zu aktivieren und miteinzubringen“, sagt Pötter und liebäugelt schon mit dem Kauf des ein oder anderen Häuschens. „Für den guten Zweck und als Geschenk für liebe Menschen“, sagt sie lächelnd.

Die Beteiligten an der Aktion: LIONS Club Osnabrück und die U19 des VfL OSnabrück. Vorne von links: Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Präsident des Lions Club Osnabrück Stefan Spiegelburg und der ehemalige Präsident Thomas Ganter.

Ein paar Meter weiter stehen die Freundinnen Iris Kohlbrecher und Doris Hawighorst und machen Fotos. Sie sind extra nach Osnabrück gekommen, um sich die Installation anzusehen. „Ich finde die Idee faszinierend“, sagt Kohlbrecher, „auch wegen des Holz aus Butscha“. Auch sie wollen ein Häuschen kaufen.

Häuser werden für den guten Zweck verkauft

Der Verkauf der Häuser startet am Samstag, dem 7. Oktober um 10 Uhr: Vor dem Dom wird ein Stand aufgebaut und auch bei L&T, Schäffer, der Tourist Information, dem VfL-Fanshop und weiteren Orten sowie online werden sie erhältlich sein. Der Preis der 1648 Häuser aus heimischen Holz liegt bei 16,48 Euro, angelehnt an das Jahr des Westfälischen Friedens. Die Häuschen aus dem Holz der Butschaer Bäume kosten 37,50 Euro – der Zahl des Jubiläums.

Foto: Swaantje Hehmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Erlös kommt dem Kinderwohl und der Jugendhilfe in Butscha zugute. „Wir träumen natürlich davon, dem Bürgermeister von Butscha das Geld persönlich zu übergeben. Aber ob das angesichts des Krieges geht…“, erklärt Spiegelburg. Falls die Umstände es nicht zulassen, wird der Bürgermeister im nächsten Jahr in den Osnabrücker Friedenssaal kommen und die Spende dort in Empfang nehmen.

Ende der Kunstinstallation gegen 18 Uhr

Gegen 18 Uhr beginnen die VfL-Spieler wieder mit dem Abbau – früher als geplant, doch der herbstliche Tag riecht nach Regen, der den unbehandelten Holzhäusern nicht gut bekommen würde. Für die U19-Mannschaft geht es gleich weiter zum gemeinsamen Pizzaessen, als Dank für die Hilfe von den Osnabrücker Lions gesponsert.

Spieler und Trainer der VfL U19 bauten die Häuschen auf und wieder ab.

Eine Drohne zieht letzte Kreise über dem Domhof, Kinder springen über die Häuserreihe hinweg und Menschen halten an, um mit den Initiatoren ins Gespräch zu kommen. „Wenn man nun von ganz weit weg kommt und deswegen am Samstag nicht da sein kann – kann man so ein Haus dann auch anders erwerben?“, fragt eine Frau zaghaft. Vor einem offenen Lieferwagen stehen bereits ein paar weitere Interessierte, die zur rechten Zeit am rechten Ort waren – und mit einem hölzernen Friedenssymbol in der Hand nach Hause gehen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://haus-europa.eu/.