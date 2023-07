Am Osnabrücker Schloss hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Foto: Jörn Martens up-down up-down Ursache für Brand noch unbekannt Hoher Schaden: Nächtliches Feuer an der Schlossfassade in Osnabrück und | 19.07.2023, 05:44 Uhr | Update vor 1 Std. Von Marcus Alwes Jule Rumpker | 19.07.2023, 05:44 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Nacht zu Mittwoch hat die Fassade am Schloss in Osnabrück gebrannt. Eine 27-jährige Frau entdeckte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr.