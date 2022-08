Wer seine Nebenkostenabrechnung nicht begleichen kann, sollte Kontakt mit dem Jobcenter aufnehmen FOTO: Imago/Christoph Hardt up-down up-down Zuschuss beantragen Hohe Heizkosten: Wann das Osnabrücker Jobcenter aushilft Von Cornelia Achenbach | 18.08.2022, 14:22 Uhr

Was bedeuten die hohen Gaspreise für Bezieher von Arbeitslosengeld II, was für Geringverdiener? In welchen Fällen springt das Jobcenter ein, und worum sollten sich Bürger in finanziellen Nöten jetzt kümmern? Nicole Anell und Karsten Berger vom Osnabrück Jobcenter geben Antworten.