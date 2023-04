Wie sich eine Hörschädigung anhört erkundet das Bundesjugendorchester Foto: Selina Pfrüner up-down up-down Auftaktkonzert am Sonntag in Osnabrück Euregio-Musikfestival führt in die Welt der Gehörlosigkeit Von Ralf Döring | 13.04.2023, 10:54 Uhr

Mit einem außergewöhnlichen Programm beginnt am Sonntag das diesjährige Euregio-Musikfestival. In der Osnabrückhalle spielt das Bundesjugendorchester Beethovens „Eroica“ – und führt damit ein in die Welt der Schwerhörigkeit.