Bei der Modenschau der Hochzeitsmesse in Osnabrück zeigen Models die schönsten Träume in Weiß. Foto: Marketing Osnabrück/Hermann Pentermann up-down up-down Hochzeitsmesse in Osnabrück Mehr als 60 Aussteller bieten am Wochenende alles rund um den schönsten Tag im Leben Von Anke Schneider | 12.01.2023, 16:29 Uhr

„Verliebt - verlobt - verheiratet“ ist das Motto der größten und langlebigsten Hochzeitsmesse in der Region Osnabrück. Schon seit mehr als 25 Jahren präsentieren Aussteller in der Osnabrück-Halle ihre Angebote für heiratswillige Paare. Ein umfangreiches Rahmenprogramm informiert zudem über aktuelle Trends. An diesem Wochenende ist es wieder so weit.