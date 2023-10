An zwei Tagen – Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober – dreht sich dort alles um den besonderen Tag für Brautpaare. Auf der Erlebnismesse Hochzeit können Paare diesen planen und sich inspirieren lassen. „Dafür stehen um die 20 Aussteller aus Osnabrück und Umgebung bereit“, kündigt Maren Meynert, Marketingleiterin im Remarque-Hotel Osnabrück, in einer Mitteilung an.

An beiden Tagen könnten Besucher inszenierte freie Trauungen erleben, heißt es. Die Trauredner Julian Hügelmeyer und Jens Köhne gestalten das Programm mit. Zudem gibt es vor Ort Live-Musik.

Brautmodengeschäfte zeigen Mode

„Neu in diesem Jahr ist die Modenschau“, heißt es in der Ankündigung. „Hier zeigen gleich drei Brautmodegeschäfte ihre Angebote. Von Boho bis zum Tüllrock kann man sich hier inspirieren lassen.“ Wer ein Andenken von der Messe mitnehmen möchte, kann sich zeichnen lassen. Die Messe wird zusammen mit der Osnabrücker Hochzeitsplanerin Sarah Lehmann organisiert.

Mehr Informationen: Hier findet die Hochzeitsmesse statt größer als Größer als Zeichen Hotel Vienna House Remarque Osnabrück, Natruper-Tor-Wall 1, 49076 Osnabrück Telefon 0541/6096-0, Internet www.viennahouse.com

Alle Brautpaare erhalten einen Willkommensgruß und Prosecco. Die Messe hat am 14. Oktober von 11 bis 17 Uhr und und am 15. Oktober von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person. Tickets können auch vorab an der Hotel-Rezeption erworben werden.