Ausstellung „Romantik“ in der Dominikanerkirche Osnabrück. Die CDU fordert, das Konzept der Kunsthalle zu überdenken. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down „Attraktivität erhöhen“ Hochzeiten statt Kunst: CDU fordert Neuausrichtung der Kunsthalle Osnabrück Von Ralf Döring | 07.03.2023, 07:30 Uhr

Die CDU-Ratsfraktion bringt das Thema „Kunsthalle“ in die Diskussion. In einer Vorlage für die Ratssitzung an diesem Dienstag, 7. März, fordert sie die Neuausrichtung der Einrichtung.