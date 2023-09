Brandschutz-Probleme: Hochschule Osnabrück saniert Labore und Hörsäle am Campus Westerberg

Das sogenannte AC-Gebäude stammt aus den 1960er-Jahren. Eine Reihe von Fächern nutzt es für Lehrveranstaltungen oder betreibt darin Labore: Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik und Verfahrenstechnik zum Beispiel, aber auch Werkstofftechnik, Kunststofftechnik und Dentaltechnologie.

Die Fassade des AC-Gebäudes wurde bereits 2011 saniert. Foto: Jörn Martens

Sicherheit nicht mehr gegeben

Nachdem vor einer Weile bereits die Außenhaut des fünfstöckigen Kastens am Ende der Barbarastraße in Schuss gebracht worden ist, steht jetzt eine komplette Innensanierung auf dem Programm. Denn auch Räume und Ausstattung entsprechen längst nicht mehr heutigen Anforderungen. „Ein großes Problem ist der Brandschutz“, sagt Hochschulsprecher Ralf Garten.

Ab dem Sommer 2024 soll das AC-Gebäude wieder in einen sicheren und brauchbaren Zustand versetzt werden. 18,8 Millionen Euro nimmt das Land Niedersachsen dafür in die Hand. Der Haushaltsausschuss habe die Finanzierung just auf den Weg gebracht, berichtet der Osnabrücker Landtagsabgeordnete Frank Henning (SPD).

Fertigstellung für 2026 geplant

Weitere 800.000 Euro steuert die Hochschule zur Sanierung bei. Inwiefern das AC-Gebäude während der rund zweijährigen Bauarbeiten weitergenutzt werden kann, steht noch nicht fest.