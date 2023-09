Während die Zahl der Erstsemester im Vergleich zum Vorjahr mit noch 3100 neuen Studenten leicht gesunken ist, war die Entwicklung dieser Zahlen erwartbar, so Pressesprecherin Jana Pracht unserer Redaktion. „Der Rückgang der Studierendenzahlen ist ein bundesweiter Trend, ausgelöst durch den demografischen Wandel, der schon 2017 prognostiziert wurde“, so Pracht. Trotz dessen sei die Hochschule Osnabrück erfreut darüber, Teil der Marke Osnabrück zu sein.

Die Favoriten bleiben, das Angebot wächst

Die beliebtesten Studiengänge am Standort Osnabrück sind wie auch im Vorjahr Wirtschaftspsychologie und Soziale Arbeit. In Lingen ist Kommunikationsmanagement zu einem der beliebtesten Studiengänge aufgestiegen. Ein breiter gefächertes Angebot sollen die neu eingeführten Studiengänge hervorbringen. Neben dem Studienfach „Angewandte Pflanzenbiologie – Pflanzentechnologie“ und dem Teilstudiengang „Informationstechnik“ ist in Lingen das Fach „Multiprofessionelle Gesundheitsversorgung“ hinzugekommen.

Um 9 Uhr startete die Hochschule mit einem Info-Markt in der Osnabrückhalle, wo sich mehrere Institutionen der Hochschule und der Stadt Osnabrück vorstellten und Orientierungshilfen rund um die Studienorganisation, Erasmus und zukünftige Veranstaltungen gaben. Um 10.30 Uhr folgte die offizielle Begrüßung im Europasaal durch den Hochschulpräsidenten Andreas Bertram und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter.

An mehreren Ständen konnten sich die Studenten über kulturelle Einrichtungen, studentische Initiativen oder Unternehmen der Region informieren. Foto: Jörn Martens

Vielfältiges Programm für Osnabrücker Erstsemester

Bevor das Semester so richtig startet, können sich die Studenten ab Freitag über weiteres Programm freuen. Neben einem Flunkyball-Turnier am 22. September und einer Rallye durch die Stadt Osnabrück am 25. September findet abends noch eine Study-In-Party im Rosenhof und in der Kleinen Freiheit statt. Organisiert werden diese Veranstaltungen allesamt von den Fakultäten und der AStA.