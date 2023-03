Logo NEO Leonie Dietrich vom IfM spielt am Osnabrücker Theater in „Titanic- Das Musical“ die Rolle der Kate Murphey. Foto: Michael Gründel up-down up-down Kurz vor der Premiere am Samstag Hinter den Kulissen des Musicals „Titanic“ mit Osnabrücker Schauspielerin Leonie Dietrich Von Catharina Peters | 02.03.2023, 05:30 Uhr

Die Anspannung bei Leonie Dietrich steigt: Am Samstag, 4. März 2023, feiert das Musical „Titanic“ in Osnabrück Premiere. Die Osnabrücker Studentin und Schauspielerin schlüpft für Sie in ihr bombastisches Kostüm und zeigt, wie viel harte Arbeit in dem Musical steckt. Fest steht: Die Titanic geht in Osnabrück anders unter, als im Film.