Letzte Isolierungsarbeiten an einem der Wärmebusse, vorgenommen durch Auszubildende des Osnabrücker Servicebetriebs und Konvoi-Organisator Ansgar Frommeyer (Bildmitte). Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Hilfskonvoi in die Ukraine Idee der Wärmebusse erfährt in Stadt und Landkreis Osnabrück immer mehr Unterstützung Von Christoph Beyer | 09.02.2023, 15:13 Uhr

Der am Freitag startende Hilfskonvoi für die Ukraine bewegt offenbar viele Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück. Zahlreiche Unternehmen, Verbände, Institutionen sowie Einzelpersonen unterstützen mit Spenden oder eigenem Engagement die Aktion, die neben Hilfsgütern auch insgesamt zwölf Wärmebusse in die Ukraine bringen wird.