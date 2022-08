Sie sind das Team des neuen gemeinsamen SkF Stadt und Landkreis Osnabrück: (von links) Gertrud Lemmen-Kalker (Vorsitzende), Jutta Brockhage (stellvertretende Vorsitzende) Ludger Koopmann (Mitarbeiterinnenvertretung), Birgit Ottens (Geschäftsführerin), Helene Wiebe (Einrichtungsleitung Gewaltschutz). FOTO: Claudia Sarrazin/SkF up-down up-down Sozialdienst katholischer Frauen Beratung für Frauen und Familien: SkF Bersenbrück und SkF Osnabrück fusionieren Von Sandra Dorn | 19.08.2022, 16:01 Uhr

Die Ortsvereine des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Bersenbrück und Osnabrück haben sich zusammengetan. Was bedeutet das für die Beratung vor Ort, wo der SkF in Bersenbrück ja unter anderem das Frauenhaus betreibt?