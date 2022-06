Vielfach mit Erfolg: Per Handschlag – daher der Name des Programms – besiegelten die Vertreter von sozial engagierten Firmen und Behörden eine Zusammenarbeit mit vielen der Einrichtungen.

Gut 30 Vertreter von Firmen und Behörden informierten sich im Foyer der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland (HWK) über die Projekte, die an dem Aktionstag am 6. Juni umgesetzt werden sollen. Die Lüstringer Bergschule suchte zum Beispiel Unterstützung für den Bau von vielseitigen Bänken im neuen Musikraum. Zur Verdeutlichung des Projekts sangen Schüler den Interessierten etwas vor, während Kinder des Vereins zur pädagogischen Arbeit und Kinder aus Zuwandererfamilien mit Plakaten umhergingen. „Wir wollen neue Schränke für die Bücher bauen“, erklärte Bilal Sabirsiz (13), „und ein Eingangsschild für unsere Räume in der Teutoburger Schule“, ergänzte Savas Saglam (13).

Auch die Erzieherinnen des Horts „Rosenkinder“ der Rosenplatzschule machten Werbung für ihr Anliegen: Im Blaumann und mit Holzklötzen, die an Hüte montiert waren, sprachen sie die Unternehmer an: „Wir haben ein Brett vorm Kopf und suchen Profis für die Verschönerung unserer Sitzbank“, erklärte Leiterin Petra Nieweg.

Die Engagierten tauschten Visitenkarten mit den Mitarbeitern der Sozialeinrichtungen aus, teils wurden auch direkt Verträge besiegelt. Ludger Hammersen vom gleichnamigen Unternehmen für Elementbau und Annika Langenkamp, Leiterin des Horts „Schinkelkids“, waren sich zum Beispiel schnell handelseinig. Er habe vorab bereits die Projektliste studiert und sich für den Bau eines Schuppens zum Abstellen der Spielgeräte entschieden.

Da war das „Bestechungsgeschenk“, ein von Kindern gestaltetes Keks-Arrangement in Form eines Gartenhäuschens, gar nicht mehr nötig: „Soziales Engagement ist uns wichtig, wir suchen immer nach sinnvollen Projekten“, betonte Hammersen.

Die Aktion „Handschlag“ für praktische Hilfe von Betrieben in sozialen Institutionen wird in diesem Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Projektleiter Ulrich Ruf zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der „Verhandlungsgespräche“: „Das Projekt ist relativ gut etabliert. Es gibt keine Vorbehalte mehr, die Firmen nehmen das Thema positiv auf.“