Mit umfangreichen Tests macht sich Camilla Kapitza auf die Suche nach den Ursachen der Schmerzen ihrer Patienten. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Hilfe bei nackenbedingten Arm-Problemen Osnabrücker Physiotherapeutin Camilla Kapitza kämpft mit Wissenschaft gegen den Schmerz Von Hildegard Wekenborg-Placke | 24.10.2022, 10:10 Uhr

In Deutschland steckt die Hochschulausbildung für Physiotherapeuten noch in den Kinderschuhen. Die Hochschule Osnabrück hat hier eine Vorreiterrolle. Camilla Kapitza vom Institut für angewandte Physiotherapie promoviert jetzt in Zusammenarbeit mit der Uni Lübeck sogar über besondere Testverfahren, die Schmerzpatienten mit nackenbedingten Arm-Problemen helfen.