Wer nicht online ist, hat das Nachsehen Unterstützung bei digitalen Medien in Osnabrück - nicht nur für Senioren Von Thomas Wübker | 22.07.2022, 11:54 Uhr

Die Digitalisierung wird in Deutschland in allen Bereichen der Gesellschaft vorangetrieben. Wer kein Internet hat, hat immer häufiger das Nachsehen. Das sind vor allem Senioren, aber nicht nur. In Osnabrück gibt es Stellen, wo denen, die keinen Anschluss haben (oder haben wollen), geholfen wird.