Die Polizei hat keinen Urlaub: Geblitzt wird auch an Weihnachten. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Vom 19. bis 31. Dezember 2022 Hier wird bis Jahresende im Landkreis Osnabrück geblitzt Von Finja Jaquet | 18.12.2022, 11:00 Uhr

Über die Feiertage in die Heimat rasen? Das ist so oder so keine gute Idee, geblitzt wird nämlich auch an Weihnachten, wie der Landkreis mitteilt.