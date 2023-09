Blue Note

Am Freitagabend findet im Blue Note im Cinema Arthouse die Motown-Party als London Night mit DJ Honest John statt. Gespielt wird Funk, Soul, Rock, Pop und Hits der Siebzigerjahre bis heute. Los geht es um 21 Uhr. Am Sonntag wird übrigens ab 15 Uhr Tango im Blue Note getanzt.

Infos unter www.cinema-arthouse.de.

Kleine Freiheit

Auf zehn Jahre blickt am Samstag der Plattenladen Fundament zurück. Das Jubiläum wird ab 23 Uhr in der Kleinen Freiheit in der Dammstraße in Osnabrück mit vielen Gästen gefeiert. Es wird Hip Hop, Reggae, Techno, House, Drum’n’Bass, Punk und Metal gespielt – also ungefähr die Auswahl, die es auch im Plattenladen an der Hasestraße gibt. Live ist das aus der VfL-Fanszene bekannte Elektro-Rap-Duo Schlitzzmo69 & Inspektor Immerwach dabei. Neben Fundament-Geschäftsführer Mario Schoo legen Low Ki (Illusion/Köln) und Transmitter (Serum/Berlin) auf dem Mainfloor auf sowie DJ Trixa vom Reggae Jam und Splatter im Außenbereich auf. In der Lounge sind die Dungeon Skins am Start.

Infos unter www.kleinefreiheit.info.

Hyde Park

Im Hyde Park in Osnabrück wird am Sonntag ab 19 Uhr beim Tanztee Zeit um einige Jahrzehnte zurückgedreht. Der „Tanztee“ ist natürlich nicht die altbackene Veranstaltung, bei der am Nachmittag Standard getanzt wird, sondern ein Tanz-Vergnügen mit einem ironischen Augenzwinkern. Allerdings werden schon Menschen ab dem 50. Lebensjahr angesprochen, die den alten Hyde Park noch erlebt haben und zu der Musik der damaligen Zeit getanzt oder Runden gedreht haben.

DJ Michelle, sonst im Ringlokschuppen und im Movie in Bielefeld tätig, wird Musik von Sonny & Cher bis zu den Eurythmics auflegen. Die erste Auflage an Pfingsten hat zahlreiche Menschen und alte Stammgäste auf die Tanzfläche gelockt. Deswegen wird am 1. Oktober ein neuer Tanztee aufgebrüht. Los geht es um 19 Uhr.

Infos unter www.hyde-park.de.

Musikalische Zeitreise

Während am Montagabend beim Kneipenfestival „Altstadt live“ zahlreiche Bands spielen, feiert das Alando mit dem Rapper Ufo 361 und einer Zeitreise in den Tag der Deutschen Einheit rein. Am Montag, 2. Oktober, legt DJ Krid P ab 22 Uhr jede Stunde den Fokus auf ein anderes Musikjahrzehnt. Die Reise beginnt in den Neunzigerjahren und endet heute. Bis 23.30 Uhr erhält man freien Eintritt mit dem Null-Euro-Ticket, das man sich in der Alando App herunterladen muss.

Infos unter www.alando-palais.de.