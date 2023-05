Wer gerne in einer Gemeinschaft Gemüse und Kräuter anpflanzen möchte, für den könnte Urban Gardening die Lösung sein. Wir sagen Ihnen, wo Sie das in Osnabrück machen können. Foto: imago images/Zoonar up-down up-down Gemeinschaftsgarten in der Stadt Hier ist in Osnabrück Urban Gardening möglich Von Anika Sterna | 28.05.2023, 14:15 Uhr

Stadtmenschen sehnen sich oft nach Natur. Dafür muss man nicht immer weit rausfahren. Mitten in den Städten entstehen immer wieder Gemeinschaftsgärten, in denen gepflanzt und geerntet werden kann. Wo dies in Osnabrück möglich ist, erfahren Sie hier.