Mario Kwast und sein Team bemalen die große Wand im Museum am Schölerberg. Foto: Michael Gründel FOTO: Michael Gründel Der Osnabrücker Piesberg vor 307 Millionen Jahren In Bildern: Hier entsteht ein riesiges Wandgemälde im Museum am Schölerberg und | 17.06.2022, 06:30 Uhr Von Tobias Saalschmidt Michael Gründel | 17.06.2022, 06:30 Uhr

Auf knapp über 90 Quadratmetern Fläche entstand in den vergangenen 14 Tagen im Museum am Schölerberg in Osnabrück ein detailgetreuer Karbonwald.