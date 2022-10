Die Summe setzt sich zusammen aus den Spenden von mehr als 200 Menschen bei der Aktion „Weihnachtsspendenbrief“, den Einnahmen einer Versteigerung kunstvoll gestalteter Stühle durch Oberbürgermeister Boris Pistorius und einer Aufstockung durch die Förderstiftung.

Das Büro für leichte Sprache hat im März in Osnabrück seine Arbeit aufgenommen. Das Geld fließt in die Ausstattung der Räume, die die Hochschule als Kooperationspartner zur Verfügung stellt. Es werden zum Beispiel Computer und spezielle Geräte für die Beschäftigten angeschafft. In dem Büro sind neben HHO-Projektleiter Thorsten Lotze sechs Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigt. Sie übersetzen etwa Miet- und Handyverträge oder Anträge in eine allgemein verständliche Sprache. Dieser Service richtet sich an Gehandicapte, Migranten und Personen mit Leseschwäche. Gerade ist der erste Auftrag abgeschlossen worden: die Übersetzung einer HHO-Broschüre über das Projekt „Kunstcontainer“. Die Ausgangstexte werden nach Angaben von Mitarbeiter Patrick Poppe erst einmal rigoros gekürzt. Der Kerngedanke werde herausgefiltert, übersetzt und eventuell bebildert.

„Wir sind immer auf der Suche nach Arbeitsplätzen außerhalb der Werkstätten. Mit diesem Projekt eröffnen wir unseren Mitarbeitern ein neues Arbeitsfeld und können zugleich das Konzept der leichten Sprache verbreiten“, erklärt Susanne Wolff, Leiterin des HHO-Marketings. Das Büro werde das Projekt demnächst an der Hochschule vorstellen, ein begleitender Kurs für Studenten der sozialen Arbeit sei geplant. Das Büro solle sich nach der Auftaktfinanzierung durch die Förderstiftung selbst tragen, es würden auch externe Aufträge angenommen. „Wir leisten Anschub für eine dauerhaft arbeitende Firma, die Sinnvolles produziert. Das Projekt ist ein Gewinn für alle Seiten“, sagt Fahnemann.