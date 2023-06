Apotheker-Warnstreik: Viele Apotheken beteiligen sich am kommenden Mittwoch am Apotheker-Streik. Der Notdienst ist jedoch gesichert. Symbolfoto: dpa/Fredrik von Erichsen up-down up-down Bundesweiter Streik am 14. Juni Viele Apotheken in Stadt und Landkreis Osnabrück bleiben am Mittwoch geschlossen Von Anke Schneider | 12.06.2023, 15:44 Uhr | Update vor 57 Min.

Mehr als 80 Prozent der Apotheken in Deutschland werden am 14. Juni 2023 geschlossen bleiben. Das gilt auch für Stadt und Landkreis Osnabrück. Hier finden Sie die Übersicht, welche Apotheken sich am Protesttag beteiligen.