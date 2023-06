Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag, 22. Juni, Starkregen und Gewitter in der Region Osnabrück. Symbolfoto: Nils Bentlage up-down up-down Es kann stürmisch werden Wetterdienst erwartet heute Starkregen und Gewitter in der Region Osnabrück Von Anke Schneider | 21.06.2023, 11:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Internet kursieren derzeit Tornado-Warnungen für Deutschland am Donnerstag, 22. Juni. „Ganz so schlimm wird es nicht“, sagt Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Ungemütlich wird es in der Region Osnabrück allerdings schon.