Sternschnuppen 2023 Heute Nacht: Von wo kann man die Perseiden in Osnabrück am besten sehen? und | 08.08.2023, 15:00 Uhr | Update vor 47 Min. Von Anke Schneider Nico Buchholz | 08.08.2023, 15:00 Uhr | Update vor 47 Min. Über Bad Iburg sind 2023 bereits einige Aufnahmen von Perseiden gelungen. In der Nacht zu Sonntag, 13. August 2023, ist die Chance am größten, gute Bilder in und um Osnabrück von den Sternschnuppen zu machen. Foto: NWM-TV up-down up-down

In der Nacht zu Sonntag, 13.8.2023, lässt sich in unserer Region ein besonderes Phänomen beobachten: Die Perseiden ziehen vorbei. Wo in und um Osnabrück kann man sie am besten beobachten? In welche Richtung muss man schauen? Und spielt das Wetter mit? Wir haben die Antworten.