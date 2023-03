Osnabrücks Stadtbaurat Frank Otte (hier im August 2021) möchte seinen Ruhestand um ein Jahr bis Ende Juni 2024 hinausschieben. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Live: 17:00 Uhr Ratssitzung im Liveticker Osnabrücks Stadtbaurat Otte arbeitet ein Jahr länger – und BOB sich weiter an ihm ab Von Sebastian Stricker | 06.03.2023, 19:06 Uhr | Update vor 55 Min.

Eigentlich müsste Osnabrücks Stadtbaurat Frank Otte am 30. Juni 2023 mit 65 Jahren in Ruhestand gehen. Er will aber noch zwölf Monate dranhängen. Die Wählervereinigung BOB ist darüber entsetzt. Wie reagiert der Rest im Rat? Wir berichten am Dienstag, 7. März, ab 17 Uhr im Liveticker.