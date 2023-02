Tim Mälzer hat einen Osnabrücker Spitzenkoch in seine neue „Kitchen Impossible“-Staffel eingeladen. Foto: RTL/Philipp Rathmer up-down up-down Auf Vox am 26. Februar Osnabrücker Starkoch Thomas Bühner im Duell mit Tim Mälzer „Kitchen Impossible“ Von Stefanie Hiekmann | 20.01.2023, 15:44 Uhr | Update vor 48 Min.

Am 12. Februar ist die neue Staffel von „Kitchen Impossible“ gestartet. Unter den Koch-Kollegen, gegen die Gastgeber Tim Mälzer in acht Folgen um den Sieg kämpft, ist auch ein bekanntes Gesicht aus Osnabrück. Die Ausstrahlung ist am Sonntagabend, 26. Februar.