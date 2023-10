André Hermann (38) berichtet leise von dem Tag Anfang September, als er morgens die Mutter seiner Freundin, Barbara Quade, anrief. „Ich sagte zu ihr, du kennst dich doch aus. Ich habe starke Schmerzen im Brustbereich und darunter so ein leichtes Zittern.“ Es käme ja nicht oft vor, aber an dem Morgen hätte er auf den Rat seiner Schwiegermutter in spe gehört und sei direkt zu seinem Hausarzt gefahren. Dort angekommen, fühlte sich sein linker Arm bereits taub an.

Kurze Zeit nach den Symptomen war Hermann bewusstlos

„Eine Schwester begleite mich sofort zu einer Liege, war dabei, mir den Blutdruck messen.“ An das, was dann passierte, kann sich Hermann nicht mehr erinnern. Erst elf Tage später wird er im Klinikum wieder zu sich kommen und erfahren, wie viele unterschiedliche Leute an seiner Lebensrettung beteiligt waren und wie extrem gut es für ihn gelaufen ist.

Der 38-jährige Osnabrücker erlitt noch in der Praxis einen Herzinfarkt, verlor das Bewusstsein. Innerhalb weniger Sekunden war Hausarzt Philipp Meier an seiner Seite und fing sofort mit den Reanimationsmaßnahmen an, die er im Rahmen seiner fachärztlichen Ausbildung aus der Klinik sowie von den regelmäßig absolvierten Fortbildungen her kannte.

Arztpraxis rief den Rettungswagen

Noch während er Zugänge legte und defibrillierte, also das Herz mit Elektroschocks versorgte, um den natürlichen Sinusrhythmus wiederherzustellen, rief eine Medizinische Fachangestellte die Leitstelle an.

„Seit fünf Jahren praktiziere ich in der Praxis, das war das erste Mal, dass so etwas vorkam.“ Philipp Meier Hausarzt

Ganz fix und innerhalb von fünf Minuten sei der Rettungswagen mit Notarzt da gewesen.

Notfallmediziner Niklas Jasper stellte aufgrund des Herzinfarktes ein Kammerflimmern fest, injizierte entsprechende Medikamente. Unter Reanimation wurde Hermann ins Klinikum gefahren. Auf dem Weg dorthin führte Jasper ununterbrochen eine Herzdruckmassage durch, musste zwischendurch mehrmals defibrillieren. Doch trotz aller Bemühungen war es nicht möglich, das Herz von Hermann wieder in Gang zu setzen.

Hermann hatte keine Lebenszeichen mehr

Hermann habe keine Lebenszeichen gezeigt, als er im „Cardiac Arrest Center“ des Klinikums Osnabrück eintraf, attestiert der Leiter der internistischen Intensivstation, Dr. Maximilian Veddeler. Der Mediziner schildert, wie die erweiterten Reanimationsmaßnahmen ungebrochen weiterliefen, große Kanülen ans Herz implantiert und der Patient an eine temporäre Herz-Lungen-Maschine (ECMO) gelegt wurde um mithilfe dieser Pumpe eine Kreislaufversorgung zu gewährleisten. Zusätzlich musste eine zweite Herzpumpe das geschwächte Herz entlasten, damit eine weitere Therapie überhaupt möglich war.

Da ein Herzkranzgefäß verschlossen war, wurden zwei Stents gesetzt. Die medizinischen Implantate aus Metall dienen dazu, verschlossene oder verengte Blutgefäße offenzuhalten. Erst weitere 30 Minuten später gelang es dem intensivmedizinischen Team, das Kammerflimmern zu durchbrechen.

Das Klinikum Osnabrück verfügt über Unterstützungssysteme wie beispielsweise eine Therapie mit ECMO und Pumpe. Auch dieser Patient benötigt zum Überleben diese Maßnahme, um das geschädigte Herz entlasten zu können.

Es war ein Mix aus logistischem Aufwand, Expertise und Glück

Sowohl Veddeler wie auch PD Dr. Carsten Schneider, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Rhythmologie, Angiologie und Intensivmedizin, bescheinigen der ECMO viele tolle Erfolge. Sie wissen aber auch: „Reanimierte Patienten zu versorgen ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand, mit viel Expertise und dem perfekten Zusammenspiel der Rettungskette, von der Laienreanimation bis zur professionellen High-End-Versorgung im Krankenhaus.“

Hermann hatte unwahrscheinlich viel Glück. Nach über drei Stunden Kammerflimmern hatte das Herz seinen Rhythmus wieder. Anfangs mit ein bis zwei Prozent des Schlagvolumens, von Tag zu Tag erholte es sich dann mehr. Nach elf Tagen Sedierung auf der Intensivstation ließ man ihn wieder aufwachen. „Als ich bei Bewusstsein war und mir der Beatmungsschlauch herausgenommen wurde, fragte mich eine Schwester ob ich nicht meine Familie anrufen und sagen möchte: es geht mir gut.“

Auf den Herzinfarkt folgte der Heiratsantrag

Hermann griff zum Telefon, wählte die Nummer seiner Freundin, sagte: „Ich bin nicht tot, ich lebe. Und ab sofort rauche ich nicht mehr.“ Wenig später machte er seiner Freundin im Krankenhaus einen Heiratsantrag. Woran hat es gelegen, dass Hermann mit 38 Jahren und Normalgewicht einen Herzinfarkt bekommen hat ist komplex. Vielleicht war es die Genetik, die Zigaretten, die vielen Energiedrinks und der Kaffee, der Stress, die Cholesterinwerte.

Bei einem Herzstillstand kommt es normalerweise nach etwa 15 bis 20 Sekunden zur Bewusstlosigkeit, da der Sauerstoff im Gehirn schnell aufgebraucht wird. Binnen weniger Minuten drohen irreversible Schäden oder Hirntod.

Beim akuten Herz-Kreislauf-Lungen-Versagen ist die extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) eine Option. Da in Notfällen jede Minute zählt, ist die Intensivstation des Klinikums Osnabrück rund um die Uhr besetzt.

Arzt: Jeder sollte in der Lage sein, helfend einzugreifen

Häufig entscheidet das beherzte Eingreifen von Personen, die mit Wiederbelebungsmaßnahmen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken, über Leben und Tod. Ein plötzlicher Herzstillstand könne jeden treffen. Daher sollte auch jeder in der Lage sein, helfend einzu­greifen, gibt Schneider zu bedenken.

Hermann war klinisch tot, ist zurückgekommen und hat keine bleibenden Schäden zurückbehalten. Das Verarbeiten der Situation mag aktuell noch eine Belastung für ihn darstellen, er weiß aber auch:

„Hier haben so viele Menschen alles richtig gemacht. Nur durch ihre Expertise und die tolle Infrastruktur der Region war dieser Erfolg möglich.“ André Hermann

Hermann fragt sich: Was wäre, wenn?

André Hermann überlegt kurz, was passiert wäre, wenn er nicht auf seine zukünftige Schwiegermutter gehört und keinen Arzt aufgesucht hätte. Wenn es ihm nicht in Osnabrück passiert wäre, sondern woanders, wo vielleicht kein spezialisiertes Krankenhaus gewesen wäre. Die Antworten gibt er sich selbst und sie ernüchtern ihn.

Schneider und Veddeler heitern ihn auf und bestätigen ihm eine uneingeschränkte Lebenserwartung, wenn er die tägliche Medikamentenration einnimmt, seinen Lebensstil etwas ändert und regelmäßig den LDL-Cholesterin-Wert überprüfen lässt.