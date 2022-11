Ein großer Kirchenraum, aber nicht mehr sehr viele Gläubige: Das Bistum Osnabrück will die Herz-Jesu-Kirche umbauen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Raum für Gottesdienste bleibt Aus der Osnabrücker Herz-Jesu-Kirche wird ein Bürohaus mit Bibliothek Von Rainer Lahmann-Lammert | 24.11.2022, 15:27 Uhr | Update vor 19 Min.

400 Menschen könnten in der Herz-Jesu-Kirche an Gottesdiensten teilnehmen. Aber so viele waren es schon lange nicht mehr. Deshalb soll das Kirchenschiff künftig als Bürofläche und Bibliothek genutzt werden. Für Gottesdienste bleibt dann noch der Altarraum – mit genug Platz für 40 Gläubige.