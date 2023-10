Dieses Jahr verspricht der Jahrmarkt mit mehreren Attraktionen und Fahrgeschäften „unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein“, heißt es seitens Marketing Osnabrück (mO). Die Veranstalter weisen auf „zahlreiche Karussells“ hin, wobei das Chaos Pendle der Schaustellerfamilie Ottens besonders hervorsteche: „Mit seinen aufregenden Schaukelbewegungen verspricht es ein adrenalingeladenes Fahrerlebnis.“

Ein weiteres Highlight sei laut Veranstalter das Karussell Twister der Familie Eick: Bei diesem bewegen sich die Gondeln nicht nur im Kreis, sondern auch in die Höhe. Mutige Besucher sollten zudem den Taumler der Schaustellerfamilie Jansen ausprobieren. Auf der runden Platte, die sich hoch- und runterbewegt und natürlich dreht, sollte man sich gut festhalten.

Karussell Take Off und Krake sind wieder dabei

Nervenkitzel verspreche auch der Take Off der Familie Ruppert: Hier drehen sich neben der großen Plattform auch die vier Gondeln darauf. Außerdem richtet sich die Scheibe bis zu 70 Grad auf. Das Karussell Polyp der Familie Richter erinnert mit seinen drehenden Armen und Gondeln an einen wildgewordenen Kraken und zählt seit Jahren zu den „Dauerbrennern auf jeder Kirmes“, heißt es seitens der mO.

Der Herbstjahrmarkt startet am 3. November. Foto: Marketing Osnabrück GmbH

Diese Karussells und Aktionen gibt es für Kinder

Neben mehreren Fahrgeschäften stehen laut Veranstalter auch Attraktionen für die Kleinsten bereit: Dazu gehören demnach verschiedene Kinderkarussells sowie Spiele-Evergreens wie Entenangeln und Ballwerfen. Zu einem Abenteuer lade auch die Familienachterbahn Kuhnos Farm ein.

Das gibt es zu essen

Das gastronomische Angebot reicht laut Veranstalter von Gyros über Grillschinken bis hin zu Burgern und Steaks vom Schwenkgrill. Zu den vegetarischen Gerichten zählen demnach unter anderem Champignons, gebratene Asianudeln, Handbrot oder Pasta aus dem Parmesanlaib. Auch Churros und Crêpes werde es geben.

Familientag am 8. November

Am Mittwoch, 8. November, findet laut Veranstalter der Familientag statt, bei dem es neben Sonderangeboten an allen Karussells auch Vergünstigungen auf Speisen, Getränke und Spiele gibt.

Feuerwerk an zwei Freitagen

An beiden Freitagen, dem 3. und 10. November, ist es jeweils ein Feuerwerk geplant: Dieses farbenfrohe Schauspiel am Himmel sei für viele Jahrmarkt-Fans ein „wahrer Höhepunkt des Herbstjahrmarkts“.