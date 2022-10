Es gibt wieder Lebkuchenherzen: Vom 28. Oktober bis 6. November ist Herbst-Jahrmarkt in Osnabrück. Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down 65 Meter hoch in die Luft Herbstjahrmarkt 2022 vom 28. Oktober bis 6. November in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.10.2022, 12:09 Uhr

Wer sich gerne einmal 65 Meter hoch in die Luft katapultieren lassen möchte, sollte sich den Herbstjahrmarkt 2022 nicht entgegen lassen, der am 28. Oktober an der Halle Gartlage in Osnabrück beginnt. Aber auch die weniger spektakulären Karussells, Fahrgeschäfte und typischen Kirmes-Spezialitäten sorgen bis zum 6. November für Kurzweil.