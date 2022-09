Wegen der Pandemie haben einige Kinder noch nie ein Karussell gesehen. Wer nicht schon im Riesenrad auf dem Frühjahrsmarkt 2022 gesessen hat, der hat nun beim Herbstjahrmarkt die Chance. Foto: Andre Havergo up-down up-down Schausteller dennoch besorgt Trotz hoher Energiekosten: Wohl keine Preisexplosion beim Osnabrücker Herbstjahrmarkt Von Julia Weßling | 22.09.2022, 05:30 Uhr

Die Kirmessaison geht in die heiße Phase. Am 26. Oktober findet der traditionelle Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage in Osnabrück statt. Zwar werden die Preise für Karussell-Fahrten trotz stark gestiegener Betriebskosten nicht erhöht. Allerdings blicken die Schausteller besorgt in die Zukunft.