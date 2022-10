Fröhlicher und sommerlicher Auftakt des Herbstjahrmarktes an der Halle Gartlage in Osnabrück. Hier Ali mit seinem Vater im Kinderkarussell. Foto: Elena Werner up-down up-down Bis zum 6. November Herbstjahrmarkt 2022 an der Halle Gartlage in Osnabrück eröffnet Von Thomas Wübker | 28.10.2022, 17:36 Uhr

Herbstjahrmarkt? Bei sommerlichen Temperaturen von über 20 Grad wurde am Freitag eben dieser in Osnabrück eröffnet. Bis zum 6. November gastiert der Rummel an der Halle Gartlage. Das Wetter soll erstmal sommerlich bleiben.