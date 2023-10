Zeiten, Anreise, Aufbau Herbstflohmarkt 2023 im Moskaubad in Osnabrück: Das müssen Sie wissen Von Jessica von den Benken | 06.10.2023, 12:45 Uhr Am Sonntag, 8. Oktober 2023, ist wieder Herbstflohmarkt im Moskaubad in Osnabrück. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down

Herbstflohmarkt im Osnabrücker Moskaubad an der Limberger Straße 47: am Sonntag, 8. Oktober 2023, ist es wieder so weit. Was Besucher und Verkäufer wissen müssen, haben wir zusammengefasst.