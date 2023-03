Hendrik Holt ist am Freitag erneut verurteilt worden. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Jens Spahn war Zeuge Hendrik Holt bei Prozess in Osnabrück zu acht Monaten Haft verurteilt Von Nina Kallmeier | 24.03.2023, 11:56 Uhr | Update vor 37 Min.

Es war ein vergleichsweise kurzer Prozess, in dem Hendrik Holt am Freitag erneut vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts Osnabrück verurteilt wurde. Allerdings nicht in allen Anklagepunkten. Was den 32-Jährigen erwartet.